Столбики термометров на Дону поднимутся до +40

Опубликовано: 12:12, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни Ростовская область раскалится до 40 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

В ожидается в Ростовской области столбики термометров будут подниматься до плюс 40 градусов, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону. В это связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

"В период 14:00-17:00 мск 6 июля и во второй половине дня 7 июля местами в Ростовской области ожидается сильная жара 40 С" – МЧС России по Ростовской области

Спасатели обратили внимание гостей и жителей региона на то, что длительное пребывание на жаре может привести к тепловому удару. В это связи в жару нельзя долго находиться на солнце и в плохо проветриваемом помещении. Кроме того, нельзя пить алкоголь.