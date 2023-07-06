РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Столбики термометров на Дону поднимутся до +40

Столбики термометров на Дону поднимутся до +40
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие дни Ростовская область раскалится до 40 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

В ожидается в Ростовской области столбики термометров будут подниматься до плюс 40 градусов, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону. В это связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.  

"В период 14:00-17:00 мск 6 июля и во второй половине дня 7 июля местами в Ростовской области ожидается сильная жара 40 С" – МЧС России по Ростовской области

Спасатели обратили внимание гостей и жителей региона на то, что длительное пребывание на жаре может привести к тепловому удару. В это связи в жару нельзя долго находиться на солнце и в плохо проветриваемом помещении. Кроме того, нельзя пить алкоголь.

Из Ростовской области в Керчь будут ходить &quot;Кометы&quot;

Из Ростовской области в Керчь будут ходить "Кометы"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version