Стеклонити из Дагестана вытеснят конкурентов из ЕС

В Дагестане запускается новый производственный проект, предполагающий выработку стеклонитей. Цель – заместить дагестанскими стеклонитями аналогичную продукцию из ЕС, ушедшую с российского рынка.
Новый профиль производства запустят на Каспийском заводе стекловолокна: стеклонити. Планируется, что они смогут заместить исчезнувшие европейские аналоги до конца 2024 года.
«Проектом предусматривается производство 584 тонн сверхтонкой стеклонити (высококачественная сверхтонкая стеклонить марки ЕС5−5 — 377 тонн в год) и более 150 тонн стеклотканей конструкционного назначения»
– пресс-служба правительства Дагестана
Проект привлечет инвестиции в размере двух миллиардов рублей, а также позволит трудоустроить 100 человек.