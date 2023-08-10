Стеклонити из Дагестана вытеснят конкурентов из ЕС

Опубликовано: 16:40, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане запускается новый производственный проект, предполагающий выработку стеклонитей. Цель – заместить дагестанскими стеклонитями аналогичную продукцию из ЕС, ушедшую с российского рынка.

Новый профиль производства запустят на Каспийском заводе стекловолокна: стеклонити. Планируется, что они смогут заместить исчезнувшие европейские аналоги до конца 2024 года.

«Проектом предусматривается производство 584 тонн сверхтонкой стеклонити (высококачественная сверхтонкая стеклонить марки ЕС5−5 — 377 тонн в год) и более 150 тонн стеклотканей конструкционного назначения»

– пресс-служба правительства Дагестана

Проект привлечет инвестиции в размере двух миллиардов рублей, а также позволит трудоустроить 100 человек.