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Стеклонити из Дагестана вытеснят конкурентов из ЕС

Потресканное стекло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане запускается новый производственный проект, предполагающий выработку стеклонитей. Цель – заместить дагестанскими стеклонитями аналогичную продукцию из ЕС, ушедшую с российского рынка.

Новый профиль производства запустят на Каспийском заводе стекловолокна: стеклонити. Планируется, что они смогут заместить исчезнувшие европейские аналоги до конца 2024 года.

«Проектом предусматривается производство 584 тонн сверхтонкой стеклонити (высококачественная сверхтонкая стеклонить марки ЕС5−5 — 377 тонн в год) и более 150 тонн стеклотканей конструкционного назначения»

– пресс-служба правительства Дагестана

Проект привлечет инвестиции в размере двух миллиардов рублей, а также позволит трудоустроить 100 человек.

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