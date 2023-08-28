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Ставропольского чиновника подозревают в получении взятки при реставрации санатория

Ставропольского чиновника подозревают в получении взятки при реставрации санатория
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье судят бывшего чиновника, получившего крупную взятку при реставрации санатория. В настоящее время мужчина находится под арестом.

В Ставропольском крае бывший заместитель начальника регионального Управления по сохранению и госохране объектов культурного наследия получил крупную взятку во время реставрации санатория. Об этом информирует УФСБ по региону.

Там отметили, что мужчина потребовал у директора местной фирмы взятку в размере полумиллиона рублей.

"Фигурант потребовал от директора местной фирмы взятку в 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на производство работ в санатории Кисловодска, а также за утверждение документации по авторскому надзору на объекте культурного наследия в селе Новоблагодарное"

– пресс-служба

Чиновника задержали сотрудники местного УФСБ во время передачи денег.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован по ходатайству следователя СКР.

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