Ставропольского чиновника подозревают в получении взятки при реставрации санатория

Опубликовано: 19:19, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье судят бывшего чиновника, получившего крупную взятку при реставрации санатория. В настоящее время мужчина находится под арестом.

В Ставропольском крае бывший заместитель начальника регионального Управления по сохранению и госохране объектов культурного наследия получил крупную взятку во время реставрации санатория. Об этом информирует УФСБ по региону.

Там отметили, что мужчина потребовал у директора местной фирмы взятку в размере полумиллиона рублей.

"Фигурант потребовал от директора местной фирмы взятку в 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на производство работ в санатории Кисловодска, а также за утверждение документации по авторскому надзору на объекте культурного наследия в селе Новоблагодарное"

– пресс-служба

Чиновника задержали сотрудники местного УФСБ во время передачи денег.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован по ходатайству следователя СКР.