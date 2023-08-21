Ставропольский транспорт будет ходить по расписанию

Опубликовано: 23:32, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае наконец упорядочат работу муниципального общественного транспорта – для этого будет создана его единая сеть, а уже в текущем 2023 году начнется закупка новых автобусов.

В скором времени на Ставрополье заработает сеть муниципального общественного транспорта, которая внесет приятные коррективы в его работе, сообщил в ходе прямой линии в социальных сетях губернатор края Владимир Владимиров.

"Чтобы улучшить ситуацию, мы идем на создание муниципального транспорта… Нам помогают покупать общественный транспорт. Мы во всех направлениях будем создавать муниципальный транспорт. Я другого выхода не вижу, как заполнить нерентабельные маршруты"

- Владимир Владимиров

Закупка нового транспорта стартует уже в 2023 году - региону одобрено финансирование 1 млрд рублей из федерального бюджета для закупки более 200 автобусов, передает ТАСС.

Создание сети позволит отрегулировать и упорядочить не только муниципальный, но и коммерческий транспорт – сеть позволит определить его нехватку и внедрить жесткий график его частоты движения, отметил он.

Это особенно важно для столь обширного региона потому, что большинство утвержденных межмуниципальных и муниципальных маршрутов в нем как раз обслуживают индивидуальные предприниматели или коммерческие компании.