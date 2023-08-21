Ставропольский транспорт будет ходить по расписанию

В скором времени на Ставрополье заработает сеть муниципального общественного транспорта, которая внесет приятные коррективы в его работе, сообщил в ходе прямой линии в социальных сетях губернатор края Владимир Владимиров.
"Чтобы улучшить ситуацию, мы идем на создание муниципального транспорта… Нам помогают покупать общественный транспорт. Мы во всех направлениях будем создавать муниципальный транспорт. Я другого выхода не вижу, как заполнить нерентабельные маршруты"
- Владимир Владимиров
Закупка нового транспорта стартует уже в 2023 году - региону одобрено финансирование 1 млрд рублей из федерального бюджета для закупки более 200 автобусов, передает ТАСС.
Создание сети позволит отрегулировать и упорядочить не только муниципальный, но и коммерческий транспорт – сеть позволит определить его нехватку и внедрить жесткий график его частоты движения, отметил он.
Это особенно важно для столь обширного региона потому, что большинство утвержденных межмуниципальных и муниципальных маршрутов в нем как раз обслуживают индивидуальные предприниматели или коммерческие компании.