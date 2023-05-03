Опубликовано: 23:21, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство города Невинномысска решило отменить праздничные мероприятия в День Победы. Власти говорят, что отказ от гуляний связан с безопасностью жителей.

Мэр ставропольского Невинномысска Михаил Миненков сообщил об отмене массовых гуляний по случаю праздника Дня Победы в целях безопасности.

Он отметил в своем Telegram-канале, что праздник в этом году будет проводиться без танцев, парада, митингов, концертов и фейерверка. Глава города добавил, что индивидуальное празднование 9 мая связано с безопасностью горожан.

При этом Миненков добавил, что до 8 мая Невинномысск проведет ряд спортивных и молодежных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Стоит добавить, что власти других городов Ставрополья пока не сообщали об отменах массовых гуляний в день праздника.