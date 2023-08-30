Ставрополье раскалится на 1 сентября

Настоящая жара начнется на Ставрополье в первый день осени – воздух прогреется до +35 градусов.
Синоптики пообещали Ставропольскому краю по-настоящему горячее начало осени.
Столбики термометров будут подниматься до +35 градусов. При этом День знаний пройдет без осадков в полном безветрии.
В последние дни уходящего августа также будет жарко – от +29 до 33 гарусов. Осадков также не прогнозируется.
Отметим, что из-за жары – почти на всей территории края введены «чрезвычайной» и «высокий» уровня пожароопасности.