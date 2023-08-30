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Ставрополье раскалится на 1 сентября

Жара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Настоящая жара начнется на Ставрополье в первый день осени – воздух прогреется до +35 градусов.

Синоптики пообещали Ставропольскому краю по-настоящему горячее начало осени.
Столбики термометров будут подниматься до +35 градусов. При этом День знаний пройдет без осадков в полном безветрии.

В последние дни уходящего августа также будет жарко – от +29 до 33 гарусов. Осадков также не прогнозируется.
Отметим, что из-за жары – почти на всей территории края введены «чрезвычайной» и «высокий» уровня пожароопасности.

Жара в Кабардино-Балкарии сменится ливнями

Жара в Кабардино-Балкарии сменится ливнями

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