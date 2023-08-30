Ставрополье раскалится на 1 сентября

Опубликовано: 10:28, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Настоящая жара начнется на Ставрополье в первый день осени – воздух прогреется до +35 градусов.

Синоптики пообещали Ставропольскому краю по-настоящему горячее начало осени.

Столбики термометров будут подниматься до +35 градусов. При этом День знаний пройдет без осадков в полном безветрии.

В последние дни уходящего августа также будет жарко – от +29 до 33 гарусов. Осадков также не прогнозируется.

Отметим, что из-за жары – почти на всей территории края введены «чрезвычайной» и «высокий» уровня пожароопасности.