Ставрополье окажется под натиском штормового ветра

Уходящая неделя отметится на Старополье усилением ветра до 20 м/c, за которым придет потепление. В Ставрополе на будущей неделе столбики термометров будут подниматься до +7 градусов.

Ставрополье ждут ветреные выходные: по прогнозам синоптиков ветер будет разгоняться до 20 м/с. Осадков не прогнозируется. На дорогах гололедица.

Столбики термометров ночью будут отпускаться до минусовых значений до – 3 градусов при ясной погоде. Днем в разных районах от -2 до +5 градусов.

В пятницу и субботу в Ставрополе от -3 до -2 градусов. В воскресенье начнется потепление и на будущей недели столбики термометров достигнут +7 градусов.