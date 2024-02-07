Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Ставрополье окажется под натиском штормового ветра

Ставрополье окажется под натиском штормового ветра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уходящая неделя отметится на Старополье усилением ветра до 20 м/c, за которым придет потепление. В Ставрополе на будущей неделе столбики термометров будут подниматься до +7 градусов.

Ставрополье ждут ветреные выходные: по прогнозам синоптиков ветер будет разгоняться до 20 м/с. Осадков не прогнозируется. На дорогах гололедица.

Столбики термометров ночью будут отпускаться до минусовых значений до – 3 градусов при ясной погоде. Днем в разных районах от -2 до +5 градусов.

В пятницу и субботу в Ставрополе от -3 до -2 градусов. В воскресенье начнется потепление и на будущей недели столбики термометров достигнут +7 градусов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1790 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аномальный холод - Вильфанд рассказал о сроках похолодания в Москве

Ледяные дожди на юге России оставили без света более ста тысяч человек

Поезда на Дону пошли по графику

Непогода в Астраханской области оставила без света более 20 тыс граждан

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы