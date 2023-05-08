Ставрополь отметит 9 мая автомаршем в честь Великой Победы

Жители и гости Ставрополя смогут отметить День Великой Победы тематическим автопробегом. Оформить свою машину можно будет прямо перед мероприятием, на месте встречи участников.
Одним из мероприятий в программе ко Дню Победы в Ставрополе станет патриотический автопробег, рассказали в администрации города.
Во время "Марша Победы" автоколонна проедет по главным улицам краевой столицы.
Организаторы автопробега приглашают к участию всех желающих. Чтобы присоединиться к пробегу, надо приехать на точку сбора 9 мая в промежуток с 9:30 до 11:30. Встреча у монумента "Стела Героям-Доваторцам".
Те, у кого есть возможность, могут украсить машины заранее самостоятельно. Тем, кто по каким-либо причинам не смог это сделать, организаторы выдадут готовые трафареты и краски. Украсить авто можно будет и особыми флажками.
Начало мероприятия запланировано на 12:00.