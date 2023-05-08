Ставрополь отметит 9 мая автомаршем в честь Великой Победы

Опубликовано: 2:45, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители и гости Ставрополя смогут отметить День Великой Победы тематическим автопробегом. Оформить свою машину можно будет прямо перед мероприятием, на месте встречи участников.

Одним из мероприятий в программе ко Дню Победы в Ставрополе станет патриотический автопробег, рассказали в администрации города.

Во время "Марша Победы" автоколонна проедет по главным улицам краевой столицы.

Организаторы автопробега приглашают к участию всех желающих. Чтобы присоединиться к пробегу, надо приехать на точку сбора 9 мая в промежуток с 9:30 до 11:30. Встреча у монумента "Стела Героям-Доваторцам".

Те, у кого есть возможность, могут украсить машины заранее самостоятельно. Тем, кто по каким-либо причинам не смог это сделать, организаторы выдадут готовые трафареты и краски. Украсить авто можно будет и особыми флажками.

Начало мероприятия запланировано на 12:00.