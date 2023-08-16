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Ставка топит доллар: американская валюты дешевеет к 96

Ставка топит доллар: американская валюты дешевеет к 96
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар и евро продемонстрировали падение: стоимость американской валюты составила 96,86 рубля, европейской – 105,3 рубля.

Стоимость американской валюты продолжает демонстрировать снижение на фоне повышения Центробанком РФ ключевой ставки на внеочередном заседании 15 августа с 8,5 до 12% годовых.

В ходе открытия торгов на Мосбирже, доллар стоил 96,86 рубля, цена евро составляла 105,3 рубля. Главные валюты продемонстрировали снижение на 22,75 копейки и 71,75 копейки соответственно.

 Подешевел и юань. Он потерял 6,6 копейки, опустившись до отметки в 13,19 рубля.

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