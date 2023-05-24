Старинный храм реконструировали в Крыму

Опубликовано: 2:45, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Средневековый храм, расположенный в Крыму, отреставрировали. Работы по улучшению средневекового памятника длились целый год.

Мэр города Керчь Святослав Брусаков объявил о завершении реконструкции средневекового храма Святого Дмитрия Солунского.

Глава курорта лично побывал в храме и отметил, что он является не только святыней, но и историческим достоянием, которое скоро будет притягивать к себе туристов.

В ближайшее время его передадут Феодосийско-Керченской епархии, сообщил Брусаков.

Стоит отметить, что работы по реконструкции храма длились год, а участие в восстановлении объекта приняли работники "Коневских реставрационных мастерских" из Санкт-Петербурга.

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