Стамбулу грозят ураган и наводнение

В выходные в Стамбуле будет штормовая погода. Ураганный ветер и ливни могут стать причиной наводнений.

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Стамбуле на субботу и воскресенье.

"С утра субботы во всем регионе Мраморного моря и Стамбуле ожидается северный и северо-западный ветер-ураган скоростью в 50-70 км/ч, а в воскресенье он усилится до 70-90 км/ч, местами до 110 км/ч"

– главный департамент метеорологии

Кроме того, город в выходные накроют сильнейшие ливни, могут случаться наводнения и проблемы с транспортом. Жителей и гостей города просят быть осторожными. Ураганный ветер может срывать крыши с домов, ломать и вырвать деревья с корнем.

Из-за непогоды в Стамбуле на субботу отменено несколько десятков авиарейсов.