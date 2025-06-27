США уверены в быстром прекращении войны в секторе Газа

Слова президента Дональда Трампа о достижении мира в секторе Газа в течение недели в Госдепартаменте США считают реалистичным прогнозом – по оценке Госдепартамента, созданы условия для вывоза из Газы всех израильских заложников.

Пресс-спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила сегодня об уверенности Вашингтона в завершении войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа уже в краткосрочной перспективе.

Она уточнила, что американские дипломаты ожидают установления мира в секторе Газа уже на следующей неделе, как об этом ранее говорил президент США Дональд Трамп.

"Это очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей"

– Тэмми Брюс

Дипломат добавила, что в последнее время были созданы условия, для возвращения в Израиль всех остающихся в плену у ХАМАС заложников.

Между тем ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении еще одного руководителя военного крыла ХАМАС – начштаба Хахама Мухаммеда Иссы аль-Иссы, участвовавшего в разработке атаки на Израиль 7 октября 2023 года.