США стали лучше понимать Россию - МИД

Прогресс в отношениях России и США, наметившийся в последнее время, проходит достаточно сложно и зависит от реальных шагов к этому новой американской администрации, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва ищет баланс интересов в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил в интервью "Комсомольской правде" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Время покажет, насколько реальные шаги новой администрации США будут соответствовать ее декларациям. Процесс нормализации сложен, но мы всегда открыты для честного разговора и поиска баланса интересов"

- Сергей Рябков

В то же время заместитель министра особо подчеркнул, что развитие диалога с США не может и не будет осуществляться в ущерб стратегическим отношениям России с ее партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами.

Одно неоспоримо - в российско-американских отношениях наметились позитивные изменения, и, пожалуй, самое главное - США стали лучше понимать позицию РФ по Украине, добавил Сергей Рябков.