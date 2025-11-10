США собираются вложить $500 млн в строительство военной базы в Израиле – СМИ

Израильские СМИ сообщают о планах американской стороны по строительству международной воинской части на территории Израиля с целью соблюдения режима прекращения огня.
По их предварительным оценкам, стоимость проекта составит $500 млн, объект сможет вместить несколько тысяч солдат.
Потенциал строительства военной базы в приграничной зоне неоднократно был предметом обсуждения между США и руководством Израиля. Уже ведутся обсуждения потенциального места расположения объекта, отмечает израильский журналистский центр Shomrim.
Израильская сторона отмечает решимость Вашингтона внедрить собственные силы в процесс урегулирования конфликта. Однако внимание было обращено и на потенциал последствий, с которыми может столкнуться США в виде идеологического раскола внутри Республиканской партии. Вопрос упирается в масштаб инвестиций в строительство базы, поскольку многие ее представители высказывают явное нежелание распространения внешней военной экспансии США.