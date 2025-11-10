Вестник Кавказа

США собираются вложить $500 млн в строительство военной базы в Израиле – СМИ

США собираются вложить $500 млн в строительство военной базы в Израиле – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон продолжает активные действия по усилению участия в разрешении палестино-израильского конфликта и продвигает идею строительства крупной военной базы на приграничных территориях сектора Газа в рамках международной политики прекращения огня.

Израильские СМИ сообщают о планах американской стороны по строительству международной воинской части на территории Израиля с целью соблюдения режима прекращения огня. 

По их предварительным оценкам, стоимость проекта составит $500 млн, объект сможет вместить несколько тысяч солдат.

Потенциал строительства военной базы в приграничной зоне неоднократно был предметом обсуждения между США и руководством Израиля. Уже ведутся обсуждения потенциального места расположения объекта, отмечает израильский журналистский центр Shomrim.

Израильская сторона отмечает решимость Вашингтона внедрить собственные силы в процесс урегулирования конфликта. Однако внимание было обращено и на потенциал последствий, с которыми может столкнуться США в виде идеологического раскола внутри Республиканской партии. Вопрос упирается в масштаб инвестиций в строительство базы, поскольку многие ее представители высказывают явное нежелание распространения внешней военной экспансии США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.