США продолжат освобождать заложников в Газе

Лидеры Израиля и США обсудили работу, которую проводят совместно власти еврейского государства и Вашингтон по освобождению заложников в Газе. Стороны условились продолжать заявленные усилия.
Израильский премьер и глава Белого дома провели переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг сектора Газа. Джо Байден выразил глубокую озабоченность судьбой заложников, которые продолжают оставаться на территории палестинского анклава.
Далее он подчеркнул, что Красный Крест должен беспрепятственно проходить к похищенным.
Также Байден отметил, что к срыву мирной паузы привел отказ ХАМАС отпустить молодых мирных жителей Израиля.
«Стороны договорились продолжать активное взаимодействие для освобождения оставшихся заложников»
– Белый дом
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