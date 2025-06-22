США призвали соотечественников укрыться в безопасном месте в Катаре

Американское посольство просит соотечественников быть аккуратнее в Катаре. Им временно рекомендовали укрыться в безопасном месте.

Посольство США в Катаре обратилось к своим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Катара, спрятаться в безопасном месте до дальнейшего уведомления. Об этом сказано в сообщении на сайте посольства.

"В целях предосторожности мы рекомендуем гражданам США укрыться в (безопасном) месте до дальнейшего уведомления"

– американское посольство в Катаре

Напомним, в минувшие выходные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Позднее в Вашингтоне сообщили, что полностью ликвидировали эти объекты.

По данным источников, в понедельник в районе Касрук в Сирии было совершено нападение на военную базу США. Другие подробности этой атаки на данный момент не приводятся.