США предложили Армении стратегическое партнерство

Армения и США могут в скором времени повысить уровень двусторонних отношений, создав комиссию по стратегическому партнерству. Надежду на смену формата выразили обе стороны.

Ереван и Вашингтон создадут комиссию по стратегическому партнерству, стало известно на открытии итогового заседания Стратегического диалога между Арменией и США.

Соответствующие заявления сделал и замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По словам американского дипломата, американо-армянское сотрудничество сейчас стало глубже и крепче, чем раньше, передает News.am.

"Планы повысить стратегический диалог на уровень стратегической комиссии, что даст возможность для еще более глубокого сотрудничества, что подтверждается представительным участием сопровождающей делегации"

– О'Брайен

В свою очередь, Мирзоян выразил надежду на достижение нового уровня стратегического диалога – уровня комиссии по стратегическому партнерству, отметив, что рассчитывать на это позволяет растущая динамика отношений.

"Это поможет еще больше укрепить структурные основы нашего многопланового сотрудничества"

– Мирзоян

Министр подчеркнул разнообразие повестки проходящих сегодня переговоров. Дипломатам предстоит обсудить экономическое сотрудничество, включая и либерализацию торговли, диверсификация энергетики, в том числе сотрудничество в атомной и возобновляемой энергетике, а также перспективы сотрудничества в сфере обороны, правосудия и госуправления.