Вестник Кавказа

В СМИ просочились условия сделки США с Ираном

В СМИ просочились условия сделки США с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США и Иран близки к соглашению. Одним из пунктов может стать отмена санкций против Тегерана в обмен на уступки Вашингтону.

Вашингтон и Тегеран практически наметили контуры будущего соглашения по мирному урегулированию. Одним из пунктов договора станет отмена США антииранских санкций в обмен на условия Вашингтона, передает Al Hadath. 

По данным телеканала, стороны также обязуются прекратить удары по военным, гражданским и промышленным объектам. Будет остановлена и информационная война.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон планируют создать условия для недопущения конфликтов в будущем. В частности, предполагается, что двустороннее соглашение будет активировано только после официальной публикации обеими сторонами. 

Важным пунктом сделки станет восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Отметим, что американские власти выражают умеренный оптимизм ходом переговоров с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио заявил о небольшом прогрессе в рамках диалога сторон.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.