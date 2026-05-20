В СМИ просочились условия сделки США с Ираном

США и Иран близки к соглашению. Одним из пунктов может стать отмена санкций против Тегерана в обмен на уступки Вашингтону.

Вашингтон и Тегеран практически наметили контуры будущего соглашения по мирному урегулированию. Одним из пунктов договора станет отмена США антииранских санкций в обмен на условия Вашингтона, передает Al Hadath.

По данным телеканала, стороны также обязуются прекратить удары по военным, гражданским и промышленным объектам. Будет остановлена и информационная война.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон планируют создать условия для недопущения конфликтов в будущем. В частности, предполагается, что двустороннее соглашение будет активировано только после официальной публикации обеими сторонами.

Важным пунктом сделки станет восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Отметим, что американские власти выражают умеренный оптимизм ходом переговоров с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио заявил о небольшом прогрессе в рамках диалога сторон.