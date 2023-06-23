США обвинили Евросоюз в желании продолжать конфликты в мире

Марко Рубио заявил, что Евросоюз выступает за продолжение конфликта. Он подчеркнул, что Дональд Трамп сосредоточен на остановке военных действий.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Евросоюз в желании продолжать конфликты. Он отметил, что международные отношения оказались в нестандартной ситуации.

Политик также назвал американского лидера Дональда Трампа "президентом мира" и подчеркнул, что он, в отличие от некоторых европейских государств, хочет мира.

Он отметил, что сегодня "некоторые европейцы" постоянно говорят о боевых действиях. Рубио считает, что мир в их голове перевернулся, поскольку ситуация обычно складывается наоборот.

Госсекретарь также подчеркнул, что Трамп сосредоточен на остановке конфликтов в разных частях света и выступает за скорейшее урегулирование ключевых противостояний.

Он добавил, что Штаты инвестируют деньги в нацбезопасность, однако страна желает добиться ситуации, при которой средства можно было бы направить в гражданские сектора экономики.