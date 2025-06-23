США не предупредили Европу об ударах по Ирану – источник

Американское руководство не поставило в известность европейцев об ударах по Ирану. Они были нанесены по ядерным объектам Исламской Республики в минувшие выходные.

Власти Соединенных Штатов не информировали Европу о готовящихся ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом рассказал европейский дипломатический источник, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы не проводили никаких консультаций с европейцами.

В ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля нанесли удары по военным и ядерным объектам Ирана. В еврейском государстве объяснили, что пошли на этот шаг, поскольку Исламская Республика приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности. В минувший уикенд атаку на ядерные объекты ИРИ совершили США.