США могут задействовать бомбардировщики при конфликте с Ираном – СМИ

США отправили дополнительные военные силы на Ближний Восток при эскалации ирано-израильского конфликта могут использовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Об этом сообщил неназванный американский чиновник.
По его словам, в настоящее время в Пентагоне обсуждают несколько вариантов действий на случай ухудшения ситуации, передает Al Jazeera.
"Пентагон выполняет свои функции, предоставляя варианты действий на случай провала дипломатических усилий с Ираном. Бомбардировщики B-52 рассматриваются как один из таких вариантов"
– американский чиновник
Ранее сегодня стало известно, что лидер США Дональд Трамп обратился к руководству Ирана и потребовал безоговорочной капитуляции. По данным СМИ, глава Белого дома не исключает возможности атаки на ядерные объекты Исламской Республики.