США могут задействовать бомбардировщики при конфликте с Ираном – СМИ

Пентагон рассматривает разные варианты действий на случай обострения ирано-израильского конфликта. В частности, в США допускают, что используют стратегические бомбардировщики.

США отправили дополнительные военные силы на Ближний Восток при эскалации ирано-израильского конфликта могут использовать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Об этом сообщил неназванный американский чиновник.

По его словам, в настоящее время в Пентагоне обсуждают несколько вариантов действий на случай ухудшения ситуации, передает Al Jazeera.

"Пентагон выполняет свои функции, предоставляя варианты действий на случай провала дипломатических усилий с Ираном. Бомбардировщики B-52 рассматриваются как один из таких вариантов"

– американский чиновник

Ранее сегодня стало известно, что лидер США Дональд Трамп обратился к руководству Ирана и потребовал безоговорочной капитуляции. По данным СМИ, глава Белого дома не исключает возможности атаки на ядерные объекты Исламской Республики.