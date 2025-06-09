США и Китай пришли к консенсусу по реализации женевских договоренностей

США и КНР достигли рамочных договоренностей о реализации женевских соглашений. Переговоры по торговым пошлинам прошли накануне в Лондоне.

Министр торговли США Говард Латник рассказал о том, как прошли торговые переговоры Вашингтона и Пекина в Лондоне.

"Мы достигли рамочных договоренностей о реализации женевского консенсуса"

– Латник

Встреча в Женеве состоялась месяц назад, тогда стороны договорились о частичном снижении пошлин. На переговорах в Лондоне был согласован план, который предстоит утвердить лидерам Дональду Трампу и Си Цзиньпину, после этого начнется этап реализации этих рамочных договоренностей, пояснил американский министр.

"Мы, безусловно, ожидаем, что вопрос о редкоземельных металлах и магнитах применительно к (наращиванию их поставок в) США будет решен путем рамочной реализации"

– Латник

По оценке замминистра коммерции КНР Ли Чэнгана, который участвовал в переговорах в Лондоне, встреча была профессиональной, рациональной, глубокой и откровенной.