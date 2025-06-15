США и Иран могут снова сесть за стол переговоров – СМИ

Президент США Дональд Трамп на фоне разгоревшегося конфликта Израиля и Ирана решил вернуться к переговорам с ИРИ по ее ядерной программе – он уже поручил своей команде организовать встречу с иранскими чиновниками.

США и Иран обсуждают возможность встречи Уиткоффа и Аракчи на этой неделе, пишет портал Axios. Президент США Дональд Трамп уже распорядился о том, чтобы контакт с иранскими официальными лицами был установлен как можно скорее.

Накануне через посредников состоялись первые контакты между представителями США и Ирана, и Вашингтон планирует провести на этой неделе встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Белый дом обсуждает с Ираном возможность проведения на этой неделе встречи посланника США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи"

- Axios

Президент США Дональд Трамп уже поручил членам своей команды как можно скорее попытаться организовать встречу с иранскими чиновниками, сообщает телеканал CNN.

Также Дональд отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, сообщил Fox News.