Среди погибших на АЗС есть граждане Узбекистана

Опубликовано: 10:37, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате взрыва на АЗС в дагестанской столице погибли четыре гражданина Узбекистана. Их семьям будет оказана финансовая поддержка. Об этом заявил глава Дагестана.

Дагестанский лидер Сергей Меликов сообщил о том, что, согласно предварительной информации, в результате детонации селитры при пожаре на АЗС в Махачкале, погибли четверо граждан Узбекистана.

Далее он отметил, что их семьям, также как всем пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП, будет оказана финансовая помощь. В частности, иностранным семьям будет выдано по миллиону рублей.

«По предварительным данным, в результате взрыва в пригороде Махачкалы погибли четыре гражданина Узбекистана. Семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 миллиона рублей»

– Сергей Меликов

Далее, уже в администрации республики, сообщили о том, что всего местные благотворительные фонды собрали на помощь пострадавшим порядка 100 млн рублей.

Напомним, что трагедия произошла 14 августа. Тогда в результате взрыва на заправке погибли 35 человек. Виновным признан местный житель, который хранил неподалеку от АЗС бочки с селитрой. После случившегося местные правоохранители начали проверять АЗС на наличие селитры. В частности, в Бабаюрте был обнаружен склад селитры неподалеку от АЗС.

Также сообщалось, что за каждой семьей пострадавших при взрыве АЗС был закреплен социальный работник.

Местные чиновники также посетили дома пострадавших для уточнения масштабов причиненного ущерба.