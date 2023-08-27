Спуск с Эльбруса стал последним для кубанского гида

Опубликовано: 16:20, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром при спуске с горы Эльбрус на высоте в 5 тысяч метров сорвался в расщелину и погиб проводник и Кубани, сопровождавший группу туристов в 14 человек.

Горный гид из Краснодарского края погиб на Эльбрусе, сопровождая группу из 14 человек – он провалился в расщелину в леднике, сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР.

Как утверждают следователи, начавшие проверку, группа под руководством профессионального альпиниста 1984 года рождения спускалась после восхождения на гору, когда из-за плохой погоды проводник оступился и провалился между льдами на высоте 5100 метров, случилось это в 8 часов утра, передает "АиФ-Ставрополье".

К счастью, другие члены группы не пострадали, они продолжили спуск. Спасатели эвакуировали тело проводника на коммерческом вертолете, оно было доставлено в поселок Терскол в 12:30 и передано правоохранителям, сообщает пресс-служба кабардино-балкарских спасателей.

Сейчас с родственниками погибшего работают психологи МЧС России, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в пресс-службе.