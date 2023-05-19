Спрос на туры в Египет растет в лето

Опубликовано: 15:47, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турфирмы предлагают россиянам летом 2023 года в два раза больше мест на рейсы в Египет, чем в прошлом году. Предложение выросло на фоне спроса - российские туристы активно бронируют летний отдых в Египте.

Этим летом россияне будут отдыхать на курортах Египта. Туристов не пугает, что оптимальный сезон кончился и началось жаркое, плюс 33-35, лето.

"Направление остается одним из лидеров продаж туров на лето и имеет все шансы удержаться на этой позиции"

– Российский союз туриндустрии

Если летом 2022 года в неделю в Египет отправляли 5 тыс туристов - такое количество мест резервировали туроператоры, то летом 2023 года отдыхать на курортах Красного моря еженедельно будут 11 тыс человек.

К лету повышенный интерес к отдыху в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе заметили все операторы.

"Глубина продаж – 15-20 дней. Бронируются в основном отели уровня пять звезд преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80,6 тысячи рублей на человека"

– Coral Travel

Неделя в Шарм-эш-Шейх у Pegas Touristik обойдется минимум в 49,5 тыс рублей на человека, аналогичный тур в Хургаду летом будет дороже - от 64,9 тыс рублей.