Спрос на туры в Египет растет в лето

Этим летом россияне будут отдыхать на курортах Египта. Туристов не пугает, что оптимальный сезон кончился и началось жаркое, плюс 33-35, лето.
"Направление остается одним из лидеров продаж туров на лето и имеет все шансы удержаться на этой позиции"
– Российский союз туриндустрии
Если летом 2022 года в неделю в Египет отправляли 5 тыс туристов - такое количество мест резервировали туроператоры, то летом 2023 года отдыхать на курортах Красного моря еженедельно будут 11 тыс человек.
К лету повышенный интерес к отдыху в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе заметили все операторы.
"Глубина продаж – 15-20 дней. Бронируются в основном отели уровня пять звезд преимущественно на 10 ночей. Средний чек составляет 80,6 тысячи рублей на человека"
– Coral Travel
Неделя в Шарм-эш-Шейх у Pegas Touristik обойдется минимум в 49,5 тыс рублей на человека, аналогичный тур в Хургаду летом будет дороже - от 64,9 тыс рублей.