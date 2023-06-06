Спрос на туры в Дагестан вырос на 250% за год

Опубликовано: 16:53, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году россияне в 3,5 раза активнее бронируют туры на лето в Дагестан. Среди плюсов данного направления - привлекательные цены, они не изменились с прошлого года.

Туристические компании отмечают значительный рост спроса на путевки в Дагестан на лето.

"Доля туров в Дагестан выросла с 1% в прошлом году от общего объема продаж на это лето на внутреннем направлении до 3,5%"

– Слетать.ру

Таким образом, туры в Дагестан на лето 2023 года россияне бронируют в 3,5 раза активнее, чем прошлым летом (плюс 250%).

На сколько дней россияне едут в Дагестан? Чаще всего на отдыхе в Дагестане туристы проводят около шести ночей.

Самое популярное направление - Махачкала, половина туристов останавливаются именно в этом городе. Отдыхающие выбирают отели "три звезды" с завтраком. Такие путевки обходятся в среднем в 60 тыс рублей на двоих, с прошлого года цены практически не изменились, добавили в компании Level.travel.