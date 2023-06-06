Спрос на туры в Дагестан вырос на 250% за год

В этом году россияне в 3,5 раза активнее бронируют туры на лето в Дагестан. Среди плюсов данного направления - привлекательные цены, они не изменились с прошлого года.
Туристические компании отмечают значительный рост спроса на путевки в Дагестан на лето.
"Доля туров в Дагестан выросла с 1% в прошлом году от общего объема продаж на это лето на внутреннем направлении до 3,5%"
– Слетать.ру
Таким образом, туры в Дагестан на лето 2023 года россияне бронируют в 3,5 раза активнее, чем прошлым летом (плюс 250%).
На сколько дней россияне едут в Дагестан? Чаще всего на отдыхе в Дагестане туристы проводят около шести ночей.
Самое популярное направление - Махачкала, половина туристов останавливаются именно в этом городе. Отдыхающие выбирают отели "три звезды" с завтраком. Такие путевки обходятся в среднем в 60 тыс рублей на двоих, с прошлого года цены практически не изменились, добавили в компании Level.travel.