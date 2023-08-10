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Спортивный праздник организуют в Дагестане

Спортивный праздник организуют в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль "Здоровая нация" пройдет в Махачкале 12 августа. Он будет приурочен ко Дню физкультурника. Желающие смогут посоревноваться в различных видах спорта.

Минспорта Дагестана и мэрия Махачкалы проведет для жителей республики спортивный фестиваль "Здоровая нация", сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие состоится 12 августа и будет приурочено ко Дню физкультурника. Фестиваль пройдет на территории городского пляжа.

В рамках мероприятия будут организованы турниры по командным видам спорта, легкой атлетике, подтягиванию, а также водным соревнованиям.

Вечером на центральной площади города для жителей Дагестана подготовят мастер-классы по настольным видам спорта, армрестлингу и стритболу. Кроме того, пройдут соревнования по дартсу, ГТ и перетягиванию каната.

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