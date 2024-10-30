Власти Грузии отказались от встреч с политиками ЕС

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили решил проигнорировать представителей законодательных органов ряда стран Евросоюза, визит которых в Тбилиси стартовал сегодня.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили не будет проводить переговоры с 8 представителями парламентов стран ЕС, причины он сам назвал в сообщении на своей странице в соцсети.

Европолитики прибыли в Тбилиси сегодня. Они намерены провести переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили, а также оппозиционными лидерами и представителями.

Папуашвили уточнил, что приезд парламентских делегаций из стран Европы в Грузию у него удивления не вызвал.

"Однако я действительно удивился умыслу некоторых членов делегации встретиться с политическим и парламентским руководством Грузии, несмотря на то что они не раз проявляли недружественное отношение к властям Грузии и грузинскому обществу"

– спикер парламента

Представитель правящей "Грузинской мечты" напомнил, что несколько человек, которые входят в состав нынешней делегации, незадолго до выборов в парламент Грузии, которые прошли 26 октября, выступали с критикой руководства страны, обращаясь к народу Грузии с призывом голосовать за оппозицию. Таким образом, констатировал спикер, они нарушили законы о выборах в Грузии.

Более того, обратил внимание политик, недружественные высказывания и шаги, которые некоторые участники делегации позволяют себе в отношении Грузии и ее руководства в течение достаточно длительного времени – порядка 2–2,5 лет, ставят препятствия на пути усилий грузинских властей по сохранению мира, стабильности и демократии в стране.

"Невозможно представлять Европу мирным проектом и в то же самое время именем Европы сеять в стране беспорядки"

– Папуашвили