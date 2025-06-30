Вестник Кавказа

Спецпосланник США намерен провести переговоры с главой МИД Ирана

Спецпосланник США намерен провести переговоры с главой МИД Ирана
© Фото: IRNA
Стив Уиткофф планирует встретится с главой МИД Ирана. Точная дата встречи не определена. Стороны поддерживали диалог во время конфликта Ирана и Израиля.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф намерен провести переговоры с руководителем иранской дипломатии Аббасом Аракчи, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана может состояться уже на следующей неделе в Осло. Цель переговоров – возобновление переговоров по ядерной сделке.

Источники передают, что точная дата встречи Уиткоффа и Аракчи в настоящее время не определена. Они также добавили, что стороны контактировали во время конфликта Ирана и Израиля.

Стоит добавить, что возможные переговоры станут первыми после атаки США на Иран.

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