Спецпосланник США намерен провести переговоры с главой МИД Ирана

Стив Уиткофф планирует встретится с главой МИД Ирана. Точная дата встречи не определена. Стороны поддерживали диалог во время конфликта Ирана и Израиля.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф намерен провести переговоры с руководителем иранской дипломатии Аббасом Аракчи, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча представителей Вашингтона и Тегерана может состояться уже на следующей неделе в Осло. Цель переговоров – возобновление переговоров по ядерной сделке.

Источники передают, что точная дата встречи Уиткоффа и Аракчи в настоящее время не определена. Они также добавили, что стороны контактировали во время конфликта Ирана и Израиля.

Стоит добавить, что возможные переговоры станут первыми после атаки США на Иран.