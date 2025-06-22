"Спящие ячейки" террористов: Трамп получил угрозу от Ирана - СМИ

Иран предупредил США, что "разбудит" террористические ячейки, если Штаты ударят по Ирану, сообщают СМИ. Через несколько дней после этого Трамп отдал приказ о бомбардировках.

Президент США Дональд Трамп получил от Ирана коммюнике о том, что спящие террористические ячейки могут быть активированы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Послание было передано Трампу на полях саммита G7 в Канаде 15-17 июня. В нем Иран предупредил о последствиях для США в случае удара по Ирану. Спустя несколько дней Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране. В настоящее время американские правоохранители находятся в состоянии повышенной готовности, в Вашингтоне внимательно изучают возможность атак на территории США, говорится в сообщении NBC.