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Спасатели спустили с перевала Тхач травмированную туристку

Спасатели спустили с перевала Тхач травмированную туристку
© Фото: скриншот видео МЧС России
В горах Краснодарского края спасатели на вертолете спустили с горного перевала туристку из Подмосковья, которая травмировала ногу и не могла передвигаться самостоятельно.

Вертолет кубанских спасателей сегодня вывез с перевала Тхач женщину из Подмосковья, повредившую ногу во время восхождения в горы, сообщает Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Женщина накануне сильно травмировала левую голень, когда взбиралась в гору. Ходить сама она не могла, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к спасателям, передает портал Юга.ру.

Эвакуировать ее планировали накануне, 8 августа, но помешала низкая облачность - вертолет МЧС не смог бы совершить посадку в районе горного массива Тхач, поэтому к женщине отправили пешую группу спасателей Адыгейского ПСО. Ей оказали первую помощь и подготовили к транспортировке.

Сегодня погодные условия позволили поднять в воздух винтокрылую машину, и в 7:50 к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС, который и вывез 47-летнюю травмированную жительницу Московской области на базу ЮРПСО в Сочи. Там ее передали врачам.

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