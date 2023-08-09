Спасатели спустили с перевала Тхач травмированную туристку

Вертолет кубанских спасателей сегодня вывез с перевала Тхач женщину из Подмосковья, повредившую ногу во время восхождения в горы, сообщает Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.
Женщина накануне сильно травмировала левую голень, когда взбиралась в гору. Ходить сама она не могла, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к спасателям, передает портал Юга.ру.
Эвакуировать ее планировали накануне, 8 августа, но помешала низкая облачность - вертолет МЧС не смог бы совершить посадку в районе горного массива Тхач, поэтому к женщине отправили пешую группу спасателей Адыгейского ПСО. Ей оказали первую помощь и подготовили к транспортировке.
Сегодня погодные условия позволили поднять в воздух винтокрылую машину, и в 7:50 к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС, который и вывез 47-летнюю травмированную жительницу Московской области на базу ЮРПСО в Сочи. Там ее передали врачам.