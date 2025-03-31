Вестник Кавказа

Создан первый всеохватный туристический автомаршрут Ингушетии

Создан первый всеохватный туристический автомаршрут Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии появился инновационный автомаршрут, которые предполагает посещение всех основных достопримечательностей республики. Разработка туристического продукта велась несколько месяцев.

В Ингушетии завершили организацию уникального для республики автомобильного турмаршрута – он охватывает все ее районы. О новшестве рассказали в региональном Минтуризма.

Данный маршрут охватывает основные достопримечательности как горной, так и равнинной Ингушетии.

"Одним из пунктов было создание и размещение на портале "Путешествуем.РФ" автомобильного маршрута. Работа над маршрутом заняла несколько месяцев и включала не только нанесение его на карту с помощью системы "Эталон", но и тщательную подготовку информации о каждой точке маршрута"

– начальник отдела туризма министерства Тамерлан Хамхоев

Он подчеркнул, что маршрут протестирован в системе "Эталон" и прошел все необходимые процедуры в Минэкономразвития РФ.

"Маршрут "В стране башен и легенд" стартует в Магасе от башни Согласия и охватывает Назрановский, Сунженский и горный Джейрахский районы"

– Тамерлан Хамхоев

Он поведал, что маршрут предполагает поездки к этнографическому музею в знаменитой стометровой башне Согласие средневековым башенным комплексам, Мемориалу памяти и славы, Цейлоамскому перевалу и Экачожскому водопаду. Также по этому маршруту туристы смогут попасть на курорт Армхи.

Ранее в этом году в Ингушетии открыли 100-километровый маршрут "Малгобек – город воинской славы".

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