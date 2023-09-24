Совершенно новые экскурсии с погружением разработают во Владикавказе

Опубликовано: 19:59, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристические власти Владикавказа готовят принципиально новый для города вид экскурсий. Это иммерсивные экскурсии, которые позволят всем желающим перенестись во времени и оказаться в том Владикавказе, каким он был много лет назад.

Совершенно новый способ провести время появится скоро во Владикавказе, рассказала врио главы республиканского комитета по туризму Мадина Тебиева. По ее словам, речь идет об иммерсивных экскурсиях, которые будут доступны как гостям, так и жителям города.

Новинка получила название "Дух города В". Вместе с проводником экскурсанты станут участниками событий, происходивших на улочках города когда-то. Обеспечить эффект погружения помогут наушники, а также богатая интерактивная программа.

"Хочу отметить, что это важно не только для гостей нашей республики, но и местных жителей. Иммерсивные экскурсии позволят более детально изучить наш город и узнать много нового"

– Мадина Тебиева

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