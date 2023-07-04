Сотрудник МВД в Дагестане арестован за пытки

Опубликовано: 18:48, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане заключили под стражу сотрудника местного МВД. Его обвиняют в пытках, совершенных в начале этого года в полицейском отделении.

В Дагестане арестован сотрудник регионального МВД за пытки в отделе полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики.

"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему оперуполномоченному ОУР отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булату Меджидову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286 УК РФ", - рассказала Мамаева.

Она подчеркнула, что сотрудник МВД будет находиться под стражей до 21 августа текущего года.

Кроме того, Мамаева отметила, что постановление еще можно будет обжаловать в Верховном суде в течение трех дней со дня его вынесения.

Следствие полагает, что в ночь с 20 на 21 января 2023 года полицейские доставили в участок свидетеля конфликта, произошедшего в тот день между двумя жителями Махачкалы. Пытаясь показать эффективность своей работы, один из правоохранителей превысил полномочия и применил пытки к очевидцу событий.