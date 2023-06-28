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Социальных предпринимателей поддержат рублем на Ставрополье 

Социальных предпринимателей поддержат рублем на Ставрополье 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Более двух десятков социальноориентированных предпринимателей уже получают финансовую поддержку на Ставрополье. В дальнейшем эту практику предполагается расширить 

Глава Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин заявил о том, что в регионе значительно выросло число социальных предпринимателей. 

"В этом году на субсидии данной категории бизнеса в краевом бюджете предусмотрено 25 млн рублей. Такая поддержка позволяет расширить возможности социально незащищенных жителей края"

– Денис Полюбин 

Далее министр отметил, что в настоящее время на статус «социальное предприятие» претендует уже 86 предпринимателей. С 2021 года грант получило более двух десятков предприятий. 
Кто такие социальные предприниматели? 
Социальные предприниматели – это те субъекты малого или среднего бизнеса, модель которых направлена не столько на получение коммерческого успеха, сколько на помощь уязвимым и малоимущим гражданам.

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