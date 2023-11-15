Сочи запустит дополнительные автобусы в Красную Поляну на Новый год

В Сочи увеличат количество автобусов, которые будут ходить на горнолыжные курорты во время проведения новогодних каникул.

Сочинские городские власти приняли решение о запуске дополнительных маршрутов в Красную Поляну на новогодние праздники.

Отмечается, что сейчас из Сочи до горнолыжных курортов существуют 6 постоянных маршрутов. Предполагается, что во время длинных январских выходных по ним будут курсировать 62 автобуса.

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Александр Кулик рекомендовал жителям и гостям города во время новогодних каникул добираться до горнолыжных курортов на городских автобусах.

"Наш город может обеспечить всем туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского активно готовим дорожно-транспортную инфраструктуру города к активному зимнему сезону. Подготовлена согласованная логистика, которая будет удобна для всех наших жителей и гостей курорта. Поэтому рекомендуем посещать горный кластер Сочи на общественном транспорте"

- Александр Кулик

Кроме этого, будет увеличено количество автобусов непосредственно на горнолыжных курортах, которые курсируют от "Красной Поляны" до "Роза Хутор".

Городские власти заявили, что въезд на личном транспорте, не оборудованном зимними шинами, на территорию горного кластера будет ограничен.