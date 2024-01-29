Сочи принял все рейсы, уходившие на запасные аэродромы

38 самолетов вернулись в Сочи с запасных аэродромов и вылетели в города назначения. Сочинская авиагавань возобновила работу в штатном режиме после неблагоприятных погодных условий.
Аэропорт Сочи после непогоды вернулся к штатной работе. В авиагавань прибыли все лайнеры, ранее направленные на запасные аэродромы.
"Все 38 рейсов вернулись с запасных аэродромов. Они обслужены и отправлены в города назначения"
– аэропорт Сочи
Несмотря на то, что ситуация нормализовалась, пассажиров просят следить за информацией перед полетом с помощью онлайн-табло.
Международный аэропорт Сочи один из самых загруженных в России, пассажиропоток вырос вдвое с тех пор, как были закрыты другие аэропорты в Краснодарском крае.