Сочи принял все рейсы, уходившие на запасные аэродромы

38 самолетов вернулись в Сочи с запасных аэродромов и вылетели в города назначения. Сочинская авиагавань возобновила работу в штатном режиме после неблагоприятных погодных условий.

Аэропорт Сочи после непогоды вернулся к штатной работе. В авиагавань прибыли все лайнеры, ранее направленные на запасные аэродромы.

"Все 38 рейсов вернулись с запасных аэродромов. Они обслужены и отправлены в города назначения"

– аэропорт Сочи

Несмотря на то, что ситуация нормализовалась, пассажиров просят следить за информацией перед полетом с помощью онлайн-табло.

Международный аэропорт Сочи один из самых загруженных в России, пассажиропоток вырос вдвое с тех пор, как были закрыты другие аэропорты в Краснодарском крае.