Снятие валюты в РФ ограничили до марта 2024 года

Опубликовано: 18:31, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк еще на шесть месяцев продлил действующие ограничения на возможность снятия наличной валюты. Новый установленный срок - 9 марта будущего года.

Действие в Российской Федерации ограничения на снятие валюты, которое впервые ввели в марте прошлого года, продлевается на полгода.

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран"

– ЦБ РФ

Напомним, россияне могут снимать средства с валютных счетов в нацвалюте.