Снятие валюты в РФ ограничили до марта 2024 года

Центробанк еще на шесть месяцев продлил действующие ограничения на возможность снятия наличной валюты. Новый установленный срок - 9 марта будущего года.
Действие в Российской Федерации ограничения на снятие валюты, которое впервые ввели в марте прошлого года, продлевается на полгода.
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран"
– ЦБ РФ
Напомним, россияне могут снимать средства с валютных счетов в нацвалюте.