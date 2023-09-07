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Снятие валюты в РФ ограничили до марта 2024 года

Снятие валюты в РФ ограничили до марта 2024 года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк еще на шесть месяцев продлил действующие ограничения на возможность снятия наличной валюты. Новый установленный срок - 9 марта будущего года.

Действие в Российской Федерации ограничения на снятие валюты, которое впервые ввели в марте прошлого года, продлевается на полгода.

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран"

– ЦБ РФ

Напомним, россияне могут снимать средства с валютных счетов в нацвалюте.

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