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СМИ: Турция намерена продолжить зерновую сделку в четырехстороннем формате

СМИ: Турция намерена продолжить зерновую сделку в четырехстороннем формате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Турции надеются на восстановление зерновой сделки в четырехстороннем формате с участием России.

Анкара намерена воскресить Черноморскую зерновую инициативу в четырехстороннем формате. Об этом заявил дипломатический источник в Анкаре.

"Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате. В связи с этим мы продолжаем предпринимать шаги в данном направлении"

– собеседник ТАСС

Также официальная Анкара надеется на то, что Россия вернется к исполнению Черноморского зернового соглашения.

 Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля, после отказа от ее продления российской стороной. По информации Кремля, это произошло из-за того, что инициатива в части российских требований систематически не выполнялась.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Москва может вернуться к исполнению сделки после исполнения требований российской стороны. В частности, речь идет о предоставления продовольствия нуждающимся странам.

&quot;Зерновая сделка&quot; ушла в историю

"Зерновая сделка" ушла в историю

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