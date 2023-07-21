СМИ: Турция намерена продолжить зерновую сделку в четырехстороннем формате

Анкара намерена воскресить Черноморскую зерновую инициативу в четырехстороннем формате. Об этом заявил дипломатический источник в Анкаре.
"Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате. В связи с этим мы продолжаем предпринимать шаги в данном направлении"
– собеседник ТАСС
Также официальная Анкара надеется на то, что Россия вернется к исполнению Черноморского зернового соглашения.
Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля, после отказа от ее продления российской стороной. По информации Кремля, это произошло из-за того, что инициатива в части российских требований систематически не выполнялась.
Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Москва может вернуться к исполнению сделки после исполнения требований российской стороны. В частности, речь идет о предоставления продовольствия нуждающимся странам.