Дамаск сократит на треть присутствие России в Сирии - СМИ

Переговоры Дамаска и СДС, приведшие к соглашению о переходе провинции Хасеке под контроль переходного правительства Сирии, могут повлиять на российское присутствие в Арабской Республике. Россию могут попросить покинуть авиабазу, расположенную в этой местности.

Сирийское переходное правительство во главе с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа может сократить уровень сотрудничества с Россией в военном отношении, обратившись к российской стороне с просьбой покинуть одну из ныне занимаемых баз в северо-восточном городе Камышлы, сообщают российские СМИ.

Россия на данный момент сохраняет присутствие в трех точках военной инфраструктуры Сирии: уже названный аэродром в Камышлы, авиабаза в Хмеймиме и порт Тартус, используемые как пункты связи России с Африкой.

На фоне переговоров Минобороны Сирии и Сирийских демократических сил (СДС), которые предполагают переход провинции Хасеке под управление переходного правительства, ожидается возобновление диалога о российском присутствии в стране, согласно заявлению сирийского источника "Коммерсанту".

Американская сторона, выступающая в роли медиатора между Дамаском и курдским ополчением, постепенно ослабляет поддержку последних, что может привести к более шатким позициям СДС в регионе.

Российское военное присутствие на сирийском аэродроме Камышлы, начавшееся в 2019 году, сохранялось даже после политических изменений в стране и наращивалось в 2025 году. Однако в январе телеканал Syria TV сообщил о частичном выводе оттуда российской техники, причины которого неясны.

В октябре 2025 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщал о заинтересованности сирийской стороны в сохранении присутствия военных сил РФ.