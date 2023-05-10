СМИ: Россия отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года

Опубликовано: 15:59, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская сторона отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года. Первая отсрочка составит $600 млн, впоследствии эта сумма может вырасти до $4 млрд.

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ, пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. Сумма отсрочки составила $600 млн до 2024 года.

Уточняется, что это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, которое было объявлено на прошлой неделе.

Соглашение предполагает отсрочку турецких энергетических платежей перед Россией, общая сумма отсрочки может достичь $4 млрд.

Агентство отмечает значительную роль в актуальности данного соглашения сыграл рост цен на энергоносители.