СМИ: Россия отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года

Российская сторона отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года. Первая отсрочка составит $600 млн, впоследствии эта сумма может вырасти до $4 млрд.
Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ, пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. Сумма отсрочки составила $600 млн до 2024 года.
Уточняется, что это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, которое было объявлено на прошлой неделе.
Соглашение предполагает отсрочку турецких энергетических платежей перед Россией, общая сумма отсрочки может достичь $4 млрд.
Агентство отмечает значительную роль в актуальности данного соглашения сыграл рост цен на энергоносители.