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СМИ: Россия отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года

СМИ: Россия отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская сторона отсрочит Турции платежи за газ до 2024 года. Первая отсрочка составит $600 млн, впоследствии эта сумма может вырасти до $4 млрд.

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ, пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники. Сумма отсрочки составила $600 млн до 2024 года.

Уточняется, что это стало первой подобной отсрочкой в рамках соглашения, которое было объявлено на прошлой неделе.

Соглашение предполагает отсрочку турецких энергетических платежей перед Россией, общая сумма отсрочки может достичь $4 млрд.

Агентство отмечает значительную роль в актуальности данного соглашения сыграл рост цен на энергоносители.

Россия отсрочила Турции плату за газ

Россия отсрочила Турции плату за газ

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