Смягчения антироссийских санкций ждут в Турции

Турция рассчитывает на смягчение санкций против России. При этом в Анкаре подчеркнули, что ситуация остается сложной.

В Турции заявили, что банковский сектор страны надеется на смягчение антироссийских ограничений при администрации американского президента Дональда Трампа.

Банки страны утверждают, что смягчение санкций решило бы проблемы с платежами между Москвой и Анкарой. Сектор считает, что это должно произойти в ближайшее время.

При этом Анкара подчеркивает, что в настоящее время никаких изменений нет и ситуация остается сложной, пишет РИА Новости со ссылкой на источник из Турции.

Ранее Трамп допустил отмену ограничений против России в будущем, но отметил, что пока все санкции не сняты.

Помимо этого, посол российский посол в Турции Алексей Ерхов говорил, что за действиями Москвы и Анкары по устранению проблемы ведется наблюдение.