Следить за урбанистическим порядком будет новая структура в Тбилиси

В мэрии Тбилиси рассказали, чем будет заниматься мотоинспекция. Там отметили, что эта новая служба должна помочь эффективнее контролировать порядок в туристических локациях и на оживленных улицах.

В Тбилиси создали мотоинспекцию, которая будет контролировать урбанистический порядок в городе. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, выступая на заседании городского правительства.

Он отметил, что в обязанности новой службы будут входить отслеживание состояния внешнего облика города, предотвращение загрязнения окружающей среды и снижение уровня акустического шума. Она также будет оперативно реагировать на строительные и административные правонарушения.

"Сейчас я представлю вам проект муниципальной инспекции Тбилиси, который поможет нам оперативно и эффективно контролировать порядок в туристических и исторических зонах столицы, на центральных площадях и проспектах"

– Каха Каладзе

Мотоинспекция оснастят спецэкипировкой и современными техническими средствами. Мэр отметил, что ее сотрудники прошли спецподготовку.

"Служба закупила 20 единиц трициклов. Главная цель проекта – обеспечить оперативное и эффективное реагирование в ключевых зонах города"

– тбилисский градоначальник

Как отмечается, новая структура прежде всего сосредоточится на историческом центре города и популярных туристических местах и оживленных улицах.