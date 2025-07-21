Следить за урбанистическим порядком будет новая структура в Тбилиси

В Тбилиси создали мотоинспекцию, которая будет контролировать урбанистический порядок в городе. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, выступая на заседании городского правительства.
Он отметил, что в обязанности новой службы будут входить отслеживание состояния внешнего облика города, предотвращение загрязнения окружающей среды и снижение уровня акустического шума. Она также будет оперативно реагировать на строительные и административные правонарушения.
"Сейчас я представлю вам проект муниципальной инспекции Тбилиси, который поможет нам оперативно и эффективно контролировать порядок в туристических и исторических зонах столицы, на центральных площадях и проспектах"
– Каха Каладзе
Мотоинспекция оснастят спецэкипировкой и современными техническими средствами. Мэр отметил, что ее сотрудники прошли спецподготовку.
"Служба закупила 20 единиц трициклов. Главная цель проекта – обеспечить оперативное и эффективное реагирование в ключевых зонах города"
– тбилисский градоначальник
Как отмечается, новая структура прежде всего сосредоточится на историческом центре города и популярных туристических местах и оживленных улицах.