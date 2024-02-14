«Скорые» ускорятся в Кабардино-Балкарии

Автопарк медучреждений Кабардино-Балкарии пополнился новыми авто. Было получено 25 машин. Планируется, что 2025 году республика закупит еще 15 автомобилей.

Машины скорой будут прибывать к пациентам оперативнее: автопарки медучреждений Кабардино-Балкарии пополнились новыми машинами. По словам главы региона, всего было получено 25 новых авто. В 2025 году также планируется дозакупка авто.

«По скорой помощи обеспечение – 100%, а по обновлению парка … машины сроком эксплуатации до пяти лет у нас составляют 80%»

– Казбек Коков

Далее отмечается, что из 25 полученных машин, большая часть отличается повышенной проходимостью. Эти машины будут направлены в отдаленные высокогорные медпункты. Кроме того, были закуплены флюорограф и маммограф. Ранее были куплены оборудованные кабинеты медпрофилактики.