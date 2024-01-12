Вестник Кавказа
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Школьников накормили личинками на Ставрополье

Школьников накормили личинками на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школьной столовой поселка Новоульяновский на обед дети получили рыбу с личинками. По факту организована прокурорская проверка.

Следком начал проверку по факту обнаружения личинок в рыбе, которую на обед получили школьники одного из поселков Ставрополья.

«В социальной сети сообщается, что 9 февраля текущего года в школе в поселке Новоульяновский Ставропольского края ученики обнаружили личинки в рыбе, которую им выдали на обед»

– телеграм-канале СК РФ

Отмечается, что у некоторых детей, отведавших рыбы с личинками, в последствии ухудшилось самочувствие.

Каревыми правоохранителями по факту организована проверка. Ситуация находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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