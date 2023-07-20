Школьники Северной Осетии будут осваивать БПЛА

В Северной Осетии начнут обучать школьников и студентам навыкам обращения с беспилотниками. В итоге планируется обучить около тысячи человек.

Из Центра в Северной Осетию было направлено более 300 млн рублей, которые пойдут на создание кружков для школьников по обучению БПЛА. Об этом сообщил глава республики, отметив, что в проекте будут участвовать почти два десятка местных школ школы и колледж.

«Для каждой из школ-участниц будет приобретено оборудование на сумму 12 миллионов рублей, а для колледжа — на сумму 60 миллионов рублей»

– Сергей Меняйло

В итоге планируется обучить системам БПЛА порядка тысячи человек.

По словам республиканского лидера, знания по данному направлению востребованы в сфере сельского хозяйства, геодезии и картографии, строительстве, а также в области создания видеороликов.