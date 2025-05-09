Вестник Кавказа

Сколько туристов из Европы приняла Россия с начала 2025 года?

Сколько туристов из Европы приняла Россия с начала 2025 года?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала 2025 года свыше 21 тыс туристов из Европы пересекли российскую границу. Лидерами по турпотоку стали граждане Германии.

С начала текущего года в России в качестве путешественников побывало свыше 21 тыс жителей стран Европейского Союза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

За первый квартал 2025 года российскую границу пересекли 21,5 тыс граждан стран Евросоюза. Лидерами по туристическому потоку стали жители Германии, которых прибыло чуть более 7 тыс.

На втором месте по количеству расположились граждане Эстонии – с начала 2025 году в Россию приехало 2 782 путешественника из этой прибалтийской страны.

Тройку замкнула Польша, откуда Россию посетили 2 185 туристов. Также в стране с туристическими целями были 1 868 граждан Латвии, 1 683 жителя Италии и 833 путешественника из Литвы.

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