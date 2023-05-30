Скандал со строительством - в Сочи хотят построить отель в охранной зоне

Опубликовано: 12:39, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Сочи требуют защитить от застройки уникальную территорию "Краснополянские дольмены". Отель угрожает орхидеям из Красной книги, курганам и дольменам.

В Сочи ученые изучают охранную территорию, на которой планируется построить отель. С просьбой о проверке обратились неравнодушные горожане.

Трехэтажный отель хотят возвести в охранной зоне возле Сочинского нацпарка, на территории, где расположены древние дольмены и курганы, там же растут редкие орхидеи - в "Краснополянских дольменах".

Специалисты подтвердили, что там, где собираются строить отель, произрастают редкие цветы - два вида орхидей из Красной книги. Уже несколько раз предприниматели намеревались развернуть строительство на уникальной территории, были вырублены каштаны, установлены заборы, пишет РИА Новости.