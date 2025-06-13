Системы ПВО снова работают в Тегеране – впервые днем

Средства ПВО сегодня днем задействованы в столице Ирана. Как сообщают иранские СМИ, они призваны подавить израильские реактивные снаряды.

Израиль начинает очередную атаку на Тегеран – в иранской столице работают системы ПВО, пишут иранские СМИ.

"ПВО Тегерана задействованы для подавления реактивных снарядов Израиля"

– иранское агентство YJC

На данный момент это первый сигнал о работе средств ПВО в Тегеране после того, как стороны обменялись ударами ночью, а также в целом первая с начала текущего обострения атака в дневное время.

По данным СМИ, сильный взрыв был слышен в районе аэропорта Мехрабад.

Кроме того, сообщается, что иранское руководство, а точнее Управление гражданской авиации, продлевает действие своего решения об отмене всех полетов, как внутри страны, так и международных, до двух часов ночи по местному времени (01:30 мск) 16 июня. Ситуацию прокомментировала представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Она объяснила, что пассажиры смогут перемещаться по республике по железной дороге и на автомобилях и автобусов.

"У нас нет проблем с перевозкой грузов, включая лекарства, продукты питания, топливо и предметы первой необходимости"

– Мохаджерани